Уточнены сроки возобновления сборки Lada Vesta

Правительство Самарской области уточнило сроки начала выпуска Lada Vesta на главном конвейере в Тольятти: это произойдет не раньше весны 2023 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, к марту на тольяттинской площадке будет завершен монтаж оборудования для выпуска модели, и уже в течение следующего года завод планирует выйти на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год.

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«За первое полугодие АвтоВАЗ выпустил лишь 40 процентов от уровня прошлого года, — отметили в правительстве Самарской области. — Однако в планах у автопроизводителя на вторую половину года произвести почти 140 тысяч автомобилей, это в два раза больше, чем с января по июнь».

Слухи о том, что Vesta больше не будут собирать на мощностях «Lada Ижевск», ходят с начала года. В конце февраля на ижевском заводе презентовали обновленную Vesta NG, объявив о запуске серийного производства, однако уже в начале марта предприятие ушло в бессрочный простой и не выпускает машины до сих пор.

Между тем главный завод АвтоВАЗа в Тольятти смог возобновить сборку автомобилей в начале лета. В первых числах июня начался массовый выпуск «упрощенной» Granta, к которой в течение лета присоединились Niva и Largus, однако последнюю выпустили партией из 1,8 тысячи экземпляров. При этом линия сборки B0, где до недавнего времени производили XRay, Renault Logan и Sandero, пустовала. И именно там планируется в следующем году производить Весту, придерживаясь темпа до 60 машин в час против 32 штук в час в Ижевске.