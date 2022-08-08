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54 минуты назад

Названа модель, которая отнимет у Toyota Corolla звание мирового бестселлера

Российская Газета

Самой продаваемой моделью в мире является Toyota Corolla. Многие пытаются оспорить это, апеллируя к тому, что считать все версии "Королл", представленных на рынках различных стран, не совсем честно. Но факт остаётся фактом: Corolla - модель-бестселлер.

Появился новый претендент на звание мирового бестселлера
Фото: TeslaTesla

Илон Маск заявил, что в этом году Tesla приблизится к объёмам реализации Corolla, а в следующем и вовсе займёт первое место. И сместить "японца" призвана Tesla Model Y.

Tesla Model Y уже является самым продаваемым электрокаром в мировом масштабе. На прошедшем ежегодном собрании акционеров Маск заявил, что Model Y в этом году станет самым продаваемым автомобилем по объёму выручки, а в следующем году тираж "электрички" Tesla превзойдёт количество проданных "Королл" за счёт увеличения производства на гигафабриках в Берлине и Техасе.

Результат Toyota Corolla составляет 1 150 000 автомобилей в год. Ежеквартальные объёмы продаж Tesla Model Y на данный момент составляют плюс-минус 300 тысяч автомобилей, то есть по итогам 2022 года количество проданных Model Y может приблизиться к миллиону или даже преодолеть эту отметку, пишет Electrek.

Ранее "РГ" рассказывала о судьбе Tesla Cybertruck, который выпустят в середине 2023 года. Илон Маск признался, что пикап не оправдает ожиданий.

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