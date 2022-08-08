Представлен обновлённый седан Audi A6

Пока раскрыта лишь посвежевшая растянутая «четырехдверка», предназначенная для китайского рынка. Там модель предложена с двумя бензиновыми моторами на выбор, вдобавок у нее есть полноценная гибридная версия.

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Глобальный седан Audi A6 актуального поколения с заводским индексом C8 дебютировал в самом начале 2018-го, а вот в Поднебесной такую «четырехдверку» представили лишь под конец того же года. Но с рестайлинговой моделью все наоборот: первыми посвежевшую «шестерку» получат именно китайцы, тогда как премьера «мировой» модернизированной машины еще впереди. Напомним, в КНР выпускают растянутую версию с приставкой L в названии (за производство отвечает СП FAW Volkswagen). Впрочем, в плане дизайна прежняя китайская «шестерка» мало чем отличается от «мировой», так что в других странах снаружи и внутри A6, скорее всего, обновится так же.

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Итак, Audi A6 L достались иные бамперы и радиаторная решетка. Как и прежде, китайским клиентам доступен «оспортивленный» вариант S line, у такого седана на решетке теперь красуются сдвоенные блестящие «штрихи». Также расширена палитра цветов кузова, вдобавок седан получил 19- и 20-дюймовые диски нового дизайна. Габариты не изменились: длина базового A6 L равна 5038 мм, версии «под спорт» — 5050 мм, расстояние между осями – 3024 мм. Для сравнения, размеры нынешней глобальной «четырехдверки» — 4939 и 2924 мм соответственно.

Интерьер серьезных метаморфоз не претерпел, другими стали лишь материалы отделки, ну и еще подушки задних сидений отныне на 30 мм длиннее и на 60 мм шире. Мультимедийная система китайского Audi A6 L теперь имеет модуль 5G, благодаря которому седан, в том числе, может «общаться» с другими машинами и дорожной инфраструктурой.

В Китае модель по-прежнему доступна только с бензиновыми моторами. У «турбочетверки» 2.0 TFSI два варианта: базовый все так же выдает 190 л.с. и 320 Нм, а вот отдачу второй версии увеличили до 245 л.с. и 370 Нм (было 224 л.с. и 350 Нм). Двухлитровый двигатель имеет 12-вольтовый стартер-генератор. У турбомотора V6 3.0 TFSI мощность прежняя (340 л.с. и 500 Нм), такой двигатель оснащен 48-вольтовым стартер-генератором. Все версии укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic с двумя сцеплениями. Седан с 245-сильным мотором за доплату может быть полноприводным, 340-сильный A6 L имеет полный привод по умолчанию.

В строю остался и подзаряжаемый гибрид Audi A6 L 55 TFSI e quattro, в состав его установки входят 252-сильная «турбочетверка» 2.0, электродвигатель мощностью 143 л.с. и литий-ионная батарея на 14,1 кВт*ч. Совокупная отдача системы – 367 л.с.