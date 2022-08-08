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12 минут назад

Видео: Volvo XC60 превратили в пикап с шестью колесами

Motor.ru

На автомобильный съезд Stockholm Cruising в Стокгольме, прошедший в минувшие выходные, приехал необычный Volvo, который приковал к себе внимание очевидцев и попал на видео. Это оказался XC60 образца первого поколения до рестайлинга, превращенный из компактного кроссовера в брутальный шестиколесный пикап с грузовой платформой, защитной дугой спереди, светодиодной «люстрой» на крыше и жалюзи на заднем стекле.

Судя по бесшовному кузову и аккуратной покраске, Volvo-пикап вряд ли является результатом кустарного тюнинга. Как предполагает Motor1, за переделку отвечает шведское ателье Dalbo Fordonsteknik, известное необычными модификациями автомобилей Volvo. В частности, тюнеры переделывали вседорожник XC90 в черный пикап с хромированными колесными дисками.

Что касается XC60, то неизвестно, можно ли назвать пикап полноценным 6х6, или же он не получил привод на заднюю ось. Сайт шведских тюнеров, по-видимому, находится на стадии разработки и потому малоинформативен, однако там можно заметить снимок пикапа с куда более подходящими его новому брутальному имиджу колесами, чем небольшие пятиспицевые на видео.

В марте с XC60 решила поэкспериментировать сама Volvo: компания в качестве маркетингового хода выстроила башню из семи кроссоверов общей массой около 14 тонн. Как всегда, шведы позаботились о безопасности, установив упоры под вседорожником в основании конструкции, а также связав колеса тросами.

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