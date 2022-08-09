Началась эксплуатация полностью беспилотного такси

Роботизированное такси будет работать в отдельных районах городов Ухань и Чунцин в дневное время. В каждом из двух городов будет использоваться по пять роботизированных такси Apollo. Зона обслуживания для беспилотников составит 13 кв. км в деловом центре Уханя и 30 кв. км в Чунцине.