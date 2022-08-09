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2 часа назад

Новости автомира: в Китае разрешили эксплуатировать роботизированные такси без водителя

Газета.Ru

Китайский технологический гигант Baidu получил лицензию на эксплуатацию первого в Китае полностью беспилотного такси, сообщает Bloomberg.

Началась эксплуатация полностью беспилотного такси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Роботизированное такси будет работать в отдельных районах городов Ухань и Чунцин в дневное время. В каждом из двух городов будет использоваться по пять роботизированных такси Apollo. Зона обслуживания для беспилотников составит 13 кв. км в деловом центре Уханя и 30 кв. км в Чунцине.

Ранее власти китайских городов не допускали эксплуатации роботизированных такси в полностью беспилотном режиме, требуя присутствия на водительском месте человека, который мог бы взять управление на себя в экстренной ситуации.

По словам вице-президента Baidu Intelligence Driving Group Вэй Дуна, компания будет вести переговоры с властями Пекина и Гуанчжоу для оформления аналогичных разрешений.

Автоновости,Baidu,
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