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2 часа назад

Россиян будут сажать в тюрьму за поддельные полисы ОСАГО

Motor.ru

Российские инспекторы ГИБДД начали охоту на водителей с фальшивыми полисами обязательного страхования ОСАГО. Пока что речь идет о разовом инциденте, который произошел в республике Коми, однако есть информация, что подобные рейды пройдут по всем регионам России. И за подобное нарушение водителям грозит наказание вплоть до тюремного срока — на автолюбителя из Коми завели уголовное дело за подделку документов.

Россиян будут сажать в тюрьму за поддельные полисы ОСАГО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным ГИБДД, в России более 1,6 миллиона водителей ездят с поддельными полисами ОСАГО, некоторые из них купили страховку у мошенников по незнанию, другие же сделали это сознательно. Но суть от этого не меняется — все эти водители нарушил 1 часть статьи 327 Уголовного кодекса о подделке документов. По этот статье нарушителям грозит до двух лет тюрьмы.

Представители «Ренессанс Страхования» рассказали «Газете.ру», что не меньше четырех процентов всех полисов ОСАГО являются поддельными. А в последнее время случаи продажи фальшивых страховок участились. При этом, отмечают эксперты, доказать, что водитель самолично изготовил фальшивый полис, почти невозможно. Автовладелец из Коми дал признательные показания и поэтому на него возбудили уголовное дело.

При этом стоимость легальных полисов ОСАГО продолжает закономерно расти вслед за ростом стоимости запчастей. Поэтому в конце июля в России страховку начали продавать в кредит. По мнению страховщиков, такой шаг поможет привлечь клиентов, в частности, «проблемных» вредителей с повышающими коэффициентами.

Автоновости,Группа Ренессанс Страхование,ГИБДД,
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