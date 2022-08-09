На купленные в Белоруссии Renault будет действовать гарантия в России

В июле появилась информация о том, что россияне могут покупать автомобили ушедшей из России марки Renault у дилеров в Республике Беларусь. В частности, тогда речь шла о кроссовере Koleos. «Мотор» обратился в белорусское представительство Renault, чтобы прояснить вопрос гарантии: в пресс-службе подтвердили, что граждане РФ, купившие машину в Белоруссии, смогут обслуживать и ремонтировать ее в рамках гарантии в России.

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«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что стоимость обслуживания на сегодняшний день в Беларуси намного ниже, чем в России, все запчасти и расходники пока в достаточном количестве есть в наличии на складе у белорусского импортера Renault, что позволяет проводить обслуживание и ремонт в день обращения», – заявил «Мотору» представитель Renault Беларусь.

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Несмотря на то, что Renault полностью ушла с российского рынка, в Республике Беларусь французские автомобили по-прежнему продаются. В конце июля стало известно, что местные дилеры начали продавать россиянам обновленный Koleos — они не только принимают оплату в российских рублях, но и предоставляют полный пакет документов для постановки машины на учет в России.

Koleos с 2,5-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила, вариатором и полным приводом, представленный в комплектации Premium Plus, оценили в 3 590 000 российских рублей. Тогда же появилась информация, что помимо этого кроссовера россияне могут купить и другие модели, представленные на белорусском рынке. На сегодняшний день марка Renault предлагает в РБ, помимо Koleos, Logan (включая Stepway-версию), Arkana, Duster, Kaptur и ряд коммерческих автомобилей.

При этом не все купленные в Беларуси автомобили можно обслужить по гарантии в России — этот вопрос поднимался и в отношении моделей китайской Geely. Тогда в российском офисе Geely «Мотору» заявили, что «официальные дилеры ООО «Джили-Моторс» осуществляют гарантийное обслуживание автомобилей Geely, произведенных и предназначенных для использования на территории Российской Федерации».