Уникальный 1000-сильный Ferrari F40 продадут с аукциона

На аукционе Sotheby’s выставили 1000-сильный Ferrari F40 Competizione — возможно, одни из самых радикальных и быстрых экземпляров культовой модели. Берлинетту долгое время использовали для гонок, но у неё по-прежнему есть допуск на обычные дороги. Автомобиль несколько раз дорабатывался — сначала Cavallino Tuning, затем — G-Tex. А относительно недавно его отправили в фирму Zanasi Group, которая отвечает за выпуск моделей Ferrari Icona и спецверсий Tailor-Made, где перекрасили в модный серый цвет.

Фото: Sotheby’s Sotheby’s

Никто не будет спорить, что Ferrari F40 — самый узнаваемый суперкар всех времен. Интересно, что его изначально разрабатывали как автомобиль класса GT, без прицела на спорт. Однако несколько автомобилей для гонок всё же появилось. Их построила фирма Michelotto, и они хорошо известны — это F40 GT, F40 LM и F40 GTE. Не стоит забывать и о F40 Competizione, созданных по просьбе французского импортера марки, намеревавшегося участвовать в «24 часах Ле-Мана».

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В отличие от тех F40, берлинетта с номером шасси «80782» получила приставку Competizione не сразу. Сначала автомобиль доставили нидерландскому дилеру Kroymans BV, который силами гоночного «крыла» Cavallino Tuning подготовил его к гонкам. На машине появились регулируемые амортизаторы Intracks, усиленные тормоза и приборы Stack, но двигатель остался штатный — V8 2.9 мощностью 478 лошадиных сил и 577 Нм крутящего момента. По завершении работ F40 продали коллективу Dutch Racing Promotions.

Несколько лет машина участвовала в соревнованиях, а затем снова подверглась доработкам. На этот раз над ней поколдовали спецы из британской G-Tex, которые обновили дугу безопасности и пневматические домкраты и форсировали мотор до 700 сил. Между 1997–1998 годом суперкар ещё несколько раз переделывали. В 2019-м автомобиль прошел обслуживание в Autofficina. Итог — новый топливный бак и огнетушитель.

Перед тем как F40 купил нынешний владелец, машина попала в Zanasi Group (отвечает за выпуск моделей Icona и спецверсий Tailor-Made). Там суперкар перекрасили в трехслойный серый колер Grigio Nardo, нарисовали на кузове логотипы Ferrari в стиле гоночных машин 60-х и заменили ряд механических компонентов. Всё это обошлось в 123 тысячи евро (7,6 миллиона рублей) — зато теперь двигатель купе можно настроить на отдачу в 1000 сил.