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1 час назад

В России хотят вернуть штраф за среднюю скорость

Motor.ru

Кабмин России предложил внести в будущую редакцию Правил дорожного движения штраф за превышение средней разрешенной скорости. Такая санкция действовала в России несколько лет, однако в 2021 году ее признали незаконной и отменили. Сейчас же ее хотят вернуть и по данным источников в кабмин уже внесли соответствующие поправки в ПДД и КоАП. Если поправки пройдут все чтения и будут приняты, водителей начнут снова штрафовать за превышение скорости не только перед камерой, но и на участке между двумя камерами.

В России хотят вернуть штраф за среднюю скорость
Фото: MotorMotor

Штраф за превышение средней скорости был введен еще в 2013 году. Водители получали штраф за то, что слишком быстро приезжали отрезок между двумя камерами. Даже если под каждой из камер они проезжали с разрешенной скоростью, а между ними ехали быстрее, штраф все равно выписывали.

Но в КоАПе не было статьи за превышение средней скорости, все штрафы выписывали за превышение просто разрешенной скорости. По этой причине штраф признали незаконным и отменили, однако сейчас понятие превышения средней скорости хотят внедрить в ПДД, а значит, штрафовать за это можно будет на законных основаниях.

При этом в конце июня депутаты Госдумы напротив предложили смягчить санкции в отношении водителей и не штрафовать их за мелкие нарушения ПДД — за грязный номер, не включенные поворотники и управление автомобилем с мелкими неисправностями.

Автоновости,Госдума,
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