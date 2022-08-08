В России хотят вернуть штраф за среднюю скорость

Кабмин России предложил внести в будущую редакцию Правил дорожного движения штраф за превышение средней разрешенной скорости. Такая санкция действовала в России несколько лет, однако в 2021 году ее признали незаконной и отменили. Сейчас же ее хотят вернуть и по данным источников в кабмин уже внесли соответствующие поправки в ПДД и КоАП. Если поправки пройдут все чтения и будут приняты, водителей начнут снова штрафовать за превышение скорости не только перед камерой, но и на участке между двумя камерами.

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Штраф за превышение средней скорости был введен еще в 2013 году. Водители получали штраф за то, что слишком быстро приезжали отрезок между двумя камерами. Даже если под каждой из камер они проезжали с разрешенной скоростью, а между ними ехали быстрее, штраф все равно выписывали.

Но в КоАПе не было статьи за превышение средней скорости, все штрафы выписывали за превышение просто разрешенной скорости. По этой причине штраф признали незаконным и отменили, однако сейчас понятие превышения средней скорости хотят внедрить в ПДД, а значит, штрафовать за это можно будет на законных основаниях.