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1 час назад

Дилеры Renault в РФ нашли способ получать оригинальные запчасти

Ura.Ruиещё 5

Российские дилеры автомобилей Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» «АвтоВАЗа» — дистрибьютора запчастей «Лада-Имидж». Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дилеры Renault в РФ нашли способ получать оригинальные запчасти
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

Как пишет издание, российские дилеры Renault начали получать первые оригинальные запчасти. Теперь их поставляет «дочка» «АвтоВАЗа» — компания «Лада-Имидж». Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке, а также информацию подтвердили в четырех компаниях французского бренда.

Сообщается, что речь идет о небольшом количестве заказов и неполной номенклатуре, так как на ситуацию влияет не только уход марки из России, но и перебои в логистике. Согласно представленным данным, в компании рассматривают и других поставщиков, надеясь на улучшение ситуации.

Многие иностранные бренды ушли из России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В частности, французская автомобильная корпорация Renault зафиксировала чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро после ухода из России. Это следует из отчетности компании. Позже российские власти начали разрабатывать план импортозамещения и приняли решение о необходимости введения параллельного импорта товаров ушедших из РФ компаний. Минпромторг запретил выборочный импорт автомобилей Renault. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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