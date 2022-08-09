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36 минут назад

В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar

Lenta.ru

В России возросло число мошенников при бронировании поездок на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar. Пассажиров обманывают на десятки тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

В России возросло количество мошенников в BlaBlaCar
Фото: WIKIPEDIAWIKIPEDIA

Пользователи BlaBlaCar рассказали об учащении случаев обмана. По словам пострадавших, злоумышленники связались с ними под видом водителей сервиса.

«После брони нам пришло SMS якобы от BlaBlaCar, что следует оплатить билет, и женщина, с которой мы хотели ехать, начала терроризировать меня в мессенджере: писать, что нужно сделать это как можно быстрее, иначе бронь слетит. (...) Сотрудница, которая нас обслуживала, сказала, что такие виды мошенничества сейчас распространены и у ее знакомой так списали около 100 тысяч рублей», — рассказала собеседница издания Полина Е.

Неизвестные похитили у нее около 12 тысяч рублей, когда она пыталась забронировать поездку из Санкт-Петербурга в Ярославль.

МВД России предупредило, что число киберпреступников по всей России увеличилось. Как пишет издание, мошенники чаще всего действуют по одному из двух сценариев. Первый — убедить пассажира внести предоплату за поездку и самоустраниться. Второй — использовать фишинговый сайт, чтобы получить данные банковской карты и списать с нее все деньги. Такие сайты внешне напоминают BlaBlaCar, на них у человека просят совершить оплату по внешней ссылке.

4 августа эксперты по кибербезопасности назвали программы, которые хакеры чаще всего используют для маскировки вредоносного софта. Ими оказались 7-Zip, TeamViewer, CCleaner, Microsoft Edge, Steam, Zoom и WhatsApp.

Автоновости,МВД России,Microsoft,
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