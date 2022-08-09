В России появился китайский кроссовер, разработанный «Мерседесом»

В России появился китайский кроссовер Denza X, разработанный «Мерседесом» совместно с местной фирмой BYD. В Александрове запечатлели вишнёвый автомобиль с эмблемой в виде трёхлучевой звезды и характерными заглушками на колёсах. Кустарный «ребрендинг» отчасти оправдан, ведь за дизайн китайского электрокара действительно отвечали специалисты Mercedes-Benz, причём именитый автогигант приложил руку и к экстерьеру, и к интерьеру.

Фото: © AlexAutoLive | Александров через vk.com © AlexAutoLive | Александров через vk.com

Издали китайский Denza X напоминает новейший Mercedes-Benz EQS SUV, но конструктивно кроссовер BYD не имеет с «Мерседесами» ничего общего. Основа 4,9-метрового вседорожника — платформа от BYD Tang образца 2018 года, у электрической версии может быть передний или полный привод (мощность составляет 245 или 490 лошадиных сил).

В Поднебесной Denza X не относится к бестселлерам — в прошлом году продано менее пяти тысяч машин. Похоже, что за дизайн в духе Mercedes-Benz китайцы переплачивать не готовы, а скидок фирма BYD не предоставляет. Электромобиль стоит от 319 800 до 357 800 юаней (эквивалент 2,93-3,28 миллиона рублей).