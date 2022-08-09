Прибыль Toyota упала почти в полтора раза

Компания Toyota Motor, согласно итогам 1 квартала текущего финансового года, потеряла 42 процента операционной прибыли. Эксперты связывают данные потери с регулярными вынужденными приостановками японских автозаводов фирмы.

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Они связаны с перебоями поставок комплектующих и коронавирусными ограничениями в КНР. Из представленного отчёта следует, что за первые 3 месяца текущего финансового года автобренд Toyota смог получить прибыль в размере 578,66 млрд. иен (примерно 4,3 млрд. долл.). Значения за аналогичный период 2021 года были намного выше, а именно, 997,4 млрд. иен.

Убыток превзошёл ожидания специалистов, предсказывавших фирме снижение доходов только на 15 процентов. После того, как отчёт опубликовали в глобальной Сети, ценные бумаги автобренда Toyota стали дешевле на 3,2%. Между тем, руководители автогиганта не стали заниматься корректировкой первоначальных планов в рамках итогов текущего финансового года.

Представители Toyota рассчитывают, что убытки удастся в итоге компенсировать. Фирма заявила о работе, касающейся налаживания поставок современных микрочипов, а также увеличения производства.

В азиатском регионе наблюдается ослабление коронавирусных ограничений. Вследствие этого, уже во 2-ой половине текущего финансового года автобренд Toyota сможет прийти к прежним объёмам автопроизводства.

По заявлению руководства фирмы, сегодня наблюдается увеличение мировых расценок на сырьё. Это может в итоге привести к повышению в текущем году расходов на 17,2%.

По причине периодических остановок выпуска автомобильной продукции, компания Toyota не способна обеспечить необходимый уровень поставок определённых авто, что приводит к довольно большим очередям.