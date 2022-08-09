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2 часа назад

Новости автомира: В России тают запасы премиальных автомобилей

Motor.ru

У российских дилеров остается все меньше автомобилей премиум-сегмента. Как пишет «Коммерсантъ», исчерпание их запасов сказалось на падении среднего чека на новые автомобили по итогам июня. Он составил 2,3 миллиона рублей — на 130 тысяч рублей меньше, чем в мае, и на 500 тысяч рублей меньше, чем на пике минувшей весной. Чек будет и далее снижаться с уменьшением доли премиума и ростом доли отечественных машин, говорят аналитики.

В России тают запасы премиальных автомобилей
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

На среднюю стоимость нового автомобиля в России повлияло не только снижение цен по сравнению с весной, но и меньший процент продаж премиальных машин. В мае они заняли пять процентов рынка, в июне — уже четыре процента, в то время как традиционной долей являются 9-10 процентов.

Запасы премиума не пополняются, и дефицит будет способствовать подорожанию ранее ввезенных в страну экземпляров, предупреждают игроки рынка. Слегка сгладить ситуацию с ценами на премиум помогут оставшиеся в России марки. В сегменте их всего две — корейская Genesis и китайская Exeed.

На фоне сложной ситуации на рынке россияне стали чаще перепродавать дорогие машины. По данным Auto.ru, резко выросло число объявлений о продаже премиальных автомобилей возрастом до пяти лет. Просить за них тоже стали больше: за год цены выросли на 57 процентов, до 6,5 миллиона рублей в среднем.

Автоновости,Коммерсант,
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