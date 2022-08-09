Lada вернула в автомобили систему ЭРА-ГЛОНАСС

АвтоВАЗ вновь начал оснащать автомобили Lada системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Как сообщает пресс-служба марки, с 1 августа устройства получают все выпускаемые на сегодняшний день модели: машины бюджетного семейства Granta и внедорожники Niva Legend 2022 модельного года. По словам вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, производитель активно ищет способы расширить список опций комфорта и безопасности.

Фото: © Lada © Lada

На Lada Granta и Niva Legend устанавливают механическую ЭРА-ГЛОНАСС: в случае ДТП вызов экстренных служб осуществляется нажатием кнопки блока, интегрированного в потолок. По данным паблика «Хорошие Новости», АвтоВАЗу удалось найти альтернативных поставщиков, благодаря которым с конвейера уже сошла первая партия автомобилей с SOS-кнопкой. Кроме этого, дилеры готовятся к дооснащению блоками уже выпущенные автомобили.

Выпускать машины без ЭРА-ГЛОНАСС в России разрешили в сентябре прошлого года, чтобы поддержать производителей на фоне дефицита микроэлектроники. Предполагалось, что поблажка будет действовать до 30 июня 2022 года, однако позже срок продлили до февраля 2023-го.

Также в страну разрешили ввозить иномарки без системы экстренного реагирования. Ранее россияне жаловались, что не могут поставить их на учет из-за внушительных ценников ЭРА-ГЛОНАСС у продавцов: некоторые из них просят до 100 тысяч рублей за блок, в то время как в 2021 году можно было поставить систему за шесть тысяч рублей.