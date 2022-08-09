Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ вернул автомобилям Lada "тревожную кнопку"

Российская Газета

Компания АвтоВАЗ объявила о том, что возобновляет продажи машин, оснащенных системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств Granta и Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года.

АвтоВАЗ вернул автомобилям Lada "тревожную кнопку"
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

"Мы также предпринимаем все усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе список опций комфорта и безопасности стал еще шире", - отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа.

Напомним, цены на седан Granta начинаются от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей. За Lada Granta Cross Classic"22 придется заплатить минимум 742 300 рублей.

Не так давно АвтоВАЗ объявил о том, что расширяет модельную гамму автомобилей семейства Lada Granta. Компания запустила продажи версии #Club для седана и лифтбека Granta и Quest для Granta Cross.

Что касается Lada Niva, то стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители