АвтоВАЗ вернул автомобилям Lada "тревожную кнопку"

Компания АвтоВАЗ объявила о том, что возобновляет продажи машин, оснащенных системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств Granta и Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

"Мы также предпринимаем все усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе список опций комфорта и безопасности стал еще шире", - отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа.

Напомним, цены на седан Granta начинаются от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей. За Lada Granta Cross Classic"22 придется заплатить минимум 742 300 рублей.

Не так давно АвтоВАЗ объявил о том, что расширяет модельную гамму автомобилей семейства Lada Granta. Компания запустила продажи версии #Club для седана и лифтбека Granta и Quest для Granta Cross.