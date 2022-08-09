Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: российский бренд Evolute сертифицировал электромобиль i-Joy

Газета.Ru

Российский электромобиль Evolute i-Joy получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщает пресс-служба ООО «Моторинвест».

Российский бренд Evolute сертифицировал электромобиль i-Joy
Фото: frimufilms/freepik.comfrimufilms/freepik.com

«ОТТС необходим для выдачи ЭПТС и постановки транспортного средства на учет в Госавтоинспекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируемые сроки начала производства Evolute i-Joy на заводе «Моторинвест» в Липецкой области — III квартал 2022 года.

Электромобиль Evolute i-Joy получит электромотор мощностью 176 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 53 кВт. Запас хода машины составит 405 км. Зарядить аккумулятор через разъем CCS-2 с 30% до 80% можно будет за 30 минут.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители