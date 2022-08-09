Российский бренд Evolute сертифицировал электромобиль i-Joy

«ОТТС необходим для выдачи ЭПТС и постановки транспортного средства на учет в Госавтоинспекции », — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируемые сроки начала производства Evolute i-Joy на заводе «Моторинвест» в Липецкой области — III квартал 2022 года.

Электромобиль Evolute i-Joy получит электромотор мощностью 176 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 53 кВт. Запас хода машины составит 405 км. Зарядить аккумулятор через разъем CCS-2 с 30% до 80% можно будет за 30 минут.