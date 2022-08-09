У Opel Astra может появиться заряженная электроверсия

Немецкая фирма Opel планирует добавить в гамму модельной линейки Astra очень мощную вариацию на аккумуляторных батареях. Данную информацию передал Марк Адамс, являющийся шеф-дизайнером Vauxhall - британского подразделения марки Opel.

Фото: Car.ru Car.ru

Адамс не стал раскрывать все нюансы, однако заметил, что уже ведётся работа в данном направлении. Специалист отметил, что мощный и быстрый вариант Astra может быть не таким агрессивным по внешним данным.

По заявлению дизайнера транспортного средства, хэтчбек не обязательно должен обладать резким интерьером, но автомобиль должен создавать некоторое спортивное впечатление. Вследствие этого, в число задач известного немецкого автобренда Opel входит поиск золотой середины.

Пока неизвестно, какие характеристики должен получить Astra. С появлением этого транспортного средства, в линейку бренда должна вернуться аббревиатура OPC. Этим обозначением фирма раньше именовала горячие модификации серийных моделей. К примеру, такие аббревиатуры получили модели Insignia, Astra и Corsa.

Электрическая модификация Astra в настоящее время пребывает на стадии разработки. Авто должно появиться на авторынке в 2023 году. Кроме двигателя внутреннего сгорания, автомобиль оснастили ещё двумя гибридными модификациями, генерирующими до 225 лошадиных сил.

Электрическая версия хот-хэтча Opel Astra в дальнейшем может вполне реально конкурировать с аналогичной моделью марки Volkswagen. Немецкий автобренд раньше подтверждал, что «подогретые» модификации GTX должны появиться у всех электрокаров.