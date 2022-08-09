В России начали дешеветь автомобили с пробегом

В России начал снижаться средний чек на покупку подержанного автомобиля, сообщают эксперты портала «Авито Авто», проанализировавшие предложения на вторичном рынке. В первом квартале нынешнего года цена б/у-машины упала на 4,5 процента к ее стоимости в первом квартале. Заметно подешевели автомобили старше пяти лет: россияне стали продавать их по ценам, близким к докризисным. К примеру, стоимость ряда иномарок вернулась к уровню января 2022 года.

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По данным портала, стоимость пятилетних Skoda Octavia в июле 2022 года составила в среднем 1 521 800 рублей. То есть, модель даже подешевела на 1,2 процента по сравнению с докризисным январем нынешнего года. И это несмотря на заметный рост спроса — на 16,3 процента.

Похожая ситуация сложилась и с пятилетними Ford Focus, которые продают в среднем на 0,9 процента дешевле, чем в январе-2022. За Focus просят около 1 020 000 рублей, хотя интерес к ним среди покупателей увеличился на 22,3 процента. Вернул себе цену января и Hyundai Solaris, июльская стоимость которого на портале составила 1 159 000 рублей.