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29 минут назад

Новости автомира: В России подорожали внедорожники Mitsubishi Pajero

Motor.ru

Российские Mitsubishi Pajero прибавили в цене по 30 тысяч рублей, подорожание затронуло сразу две комплектации Instyle и Ultimate. При этом остальные десять версий автомобиля пока что доступны по прежним ценам. Для модели это первое подорожание с марта текущего 2022 года, причем речь идет только об автомобилях, выпущенных в этом году. На машины, собранные ранее, подорожание не повлияло. Благодаря тому, что подорожали только две «средних» модели, общий ценовой диапазон не изменился — базовая и топовая версии стоят как раньше.

В России подорожали внедорожники Mitsubishi Pajero
Фото: Mitsubishi Pajero Sport© MitsubishiMitsubishi Pajero Sport© Mitsubishi

Цены изменились на версию Instyle, которая комплектуется 181-сильным дизельным мотором объемом 2,4 литра, теперь она доступна по цене от 5 669 000 рублей. Также скорректировали стоимость исполнения Ultimate с аналогичным двигателем, этот автомобиль теперь можно купить по цене от 6 099 000 рублей.

При этом остальные десять комплектаций модели по-прежнему доступны по старым ценам. Так, базовое и самое доступное исполнение Pajero Sport обойдется минимум в 4 299 000 рублей, а самая роскошная и дорогая версия стоит от 6 129 000 рублей.

При этом ранее стало известно, что стоимость как новых, так и подержанных автомобилей в Росиии начала снижаться. В июне-июле новые машины в среднем стали стоить на 130 тысяч дешевле, чем в мае текущего года, а средняя стоимость автомобиля из салона составила 2,3 миллиона рублей.

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