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15 минут назад

Toyota представила седан Yaris Ativ нового поколения

Газета.Ru

Компания Toyota представила новое поколение компактного седана Yaris Ativ. Об этом сообщает «Авторевю». Модель будет предлагаться в Таиланде.

Toyota представила седан Yaris Ativ нового поколения
Фото: ToyotaToyota

Автомобиль построен на новой платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Длина седана составляет 4425 мм, ширина — 1740 мм, высота — 1480 мм. Колесная база достигает 2620 мм.

В отличие от модели предыдущего поколения, новинка выглядит солиднее, из-за чего ее можно спутать с Toyota Corolla. В салоне появились новый руль, сиденья, контурная диодная подсветка из 64 цветов, приборная панель с 7-дюймовым экраном и медиасистема с 9-дюймовым дисплеем, поддерживающая беспроводное подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto.

В списке опций — система кругового обзора, бесключевой доступ, комплекс Toyota Safety Sense, в который входят адаптивный круиз-контроль и системы автоматического торможения, а также функция переключения дальнего света.

Что касается двигателя, то он пока один. Модель можно будет купить с 1,2-литровым атмосферным мотором мощностью 94 л.с. и бесступенчатым вариатором. Другие силовые агрегаты появятся позже.

Продажи седана Toyota Yaris Ativ нового поколения в Таиланде уже начались. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 539 тыс. батов (910 тыс. руб. по текущему курсу).

Ранее сообщалось, что российский электромобиль Evolute i-Joy получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Планируемые сроки начала производства Evolute i-Joy на заводе «Моторинвест» в Липецкой области — III квартал 2022 года.

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