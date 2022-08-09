Great Wall легализует в РФ конкурента Toyota Land Cruiser

Компания Great Wall начала процесс сертификации внедорожника Tank 500, который оснащён мощным трёхлитровым V6. После этого на модель будет выдано одобрение типа транспортного средства, позволяющее получить электронный паспорт ТС и начать продажи.

Фото: Great Wall Great Wall

О начале сертификационных испытаний Tank 500 со ссылкой на анонимный источник сообщает сайт "Китайские автомобили". Увы, больше никаких подробностей нет: ни о том, насколько долго продлится сертификация "Танка", ни о примерных сроках выхода внедорожника на рынок. Ранее в базе Федерального института промышленной собственности была запатентована внешность Tank 500.

Под суббрендом Tank компания Great Wall выпускает внедорожники премиум-класса. Пока в модельном ряду две серийные модели: Tank 300, который уже успел засветиться на дилерской конференции в России, и Tank 500. В ближайшее время линейка будет расширена за счёт ещё пары авто.

Tank 500 построен на новой модульной платформе с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и задним неразрезным мостом. Длина автомобиля (без учёта запаски на пятой двери) составляет 4878 мм, размер колёсной базы - 2850 мм. Клиренс внедорожника равен 224 мм, а углы въезда и съезда небольшие: 29,6 и 24 градуса соответственно.

"Пятисотый" в Китае оснащается трёхлитровым V6 мощностью 354 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, в паре с ним работает 9-ступенчатый "автомат". Tank 500 получил систему полного привода с подключаемой задней осью через электромагнитную муфту, демультипликатором и блокировкой дифференциала на передней и задней осях.