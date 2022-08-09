В Великобритании нашли редчайший фургон «Москвич»

На аукционе Ebay продаётся очень редкий «Москвич-434П» — грузовая версия «Москвича-412» с правым рулём, которая выпускалась на рубеже шестидесятых и семидесятых годов. Сохранились считанные единицы таких автомобилей. За такую машину продавец просит просят полторы тысячи фунтов стерлингов или около 110 тысяч рублей по текущему курсу. Сам «Москвич» находится в ужасном состоянии и почти полностью проржавел, однако любая машина этой модели — редкость.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Английский любитель «Москвичей» Стюарт Коул продаёт фургон «Москвич-434П» с правым рулём — вернее, то, что от него осталось. Несмотря на простецкое назначение, это одна из самых редких серийных моделей советской марки.

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Фургоны «Москвич-433/434» — грузовой вариант семейства «408/412» (модели различались двигателем). Конструкция трёхдверного кузова роднит фургон с пятидверными универсалами «426/427», но есть масса отличий — оригинальные задние крылья без дверей, оребрённые вставки на месте окон, перегородка салона и ряд других нюансов, известных специалистам.

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Любая машина этой модели — редкость. Такие фургоны выпускались на московской фабрике МЗМА в 1966-1975 годах и заводе «Иж» в Ижевске в 1968-1972 годах. Тиражи были вполне внушительные: ежегодно в Москве выпускалось от 5,5 до 10,5 тысяч машин. Причём фургоны «434» с более мощным двигателем УЗАМ-412, производство которых началось в 1968 году, были в меньшинстве. А вот ясности с цифрами по ижевскому заводу нет: по данным заводчан, было выпущено 7,3 тысячи фургонов «434», независимые исследователи говорят от 40-45 тысячах.

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Как бы то ни было, сохранилось их очень мало. Ведь в СССР такие машины поступали лишь в государственные учреждения, где их не жалели, а продавать списанные грузовички в частные руки было запрещено. По всей видимости, до наших дней в том или ином виде дошло около сотни «Москвичей-434». Восстановлено порядка десятка машин.

Версия «Москвич-434П» с правым рулём встречается, по словам Стюарта Коула, «реже, чем куриные зубы». По его данным, в Англии сохранилось лишь два фургона. И он знает, о чём говорит: ведь вторая машина тоже у него. Это прекрасно восстановленный голубой фургон с номерными знаками «MPW 708L».

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Бежевый фургон 1975 года выпуска нашли брошенным в поле, где он простоял 25 лет. Пробег — всего 67 тысяч миль (108 тысяч километров), у машины три владельца. Чтобы завести двигатель, оказалось достаточно заменить аккумулятор и залить бензин.