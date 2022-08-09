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1 час назад

Новости автомира: Россиянам назвали все выгоды и риски покупки автомобиля в ОАЭ

На фоне нехватки новых моделей в российских автосалонах из-за прекращения регулярных поставок российские автомобилисты начали нередко покупать машину за границей. Специалисты рассказали, как в настоящее время можно приобрести автомобиль в ОАЭ и привезти его в Россию.

Россиянам назвали все выгоды и риски покупки автомобиля в ОАЭ
Фото: FBM.ruFBM.ru

Эксперты, работающие в данной сфере, советуют рассматривать предложения сразу на нескольких дубайских рынках: Авир (Al Awir), Абу Шагара (Abu Shagara) и Аджман (Ajman). Альтернативным способом покупки может стать проверенный аукцион, где тоже немало интересных предложений по хорошим ценам.

Что касается затрат на приобретение машины в ОАЭ, то сюда входят: доставка (800-2000 долларов), растоможка (1-3 миллиона рублей), постановка на учет (10–30 тысяч рублей), накладные расходы (200–300 тысяч рублей).

Касаемо рисков покупки машины в ОАЭ, специалисты прежде всего напоминают о специфических комплектациях. В РФ автомобили с таким перечнем опций могут чувствовать себя не очень хорошо. К примеру, у таких модификаций нет привычной для россиян печки, а все технические жидкости имеют характеристики для теплого климата.

Вдобавок весьма нередко автомобили из данного региона имеют достаточно посредственную антикоррозийную обработку. Для российских дорожных и погодных условий это огромный минус.

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