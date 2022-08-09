Great Wall начала сертификацию новой модели Tank 500 в России

Китайская компания Great Wall начала сертификацию нового внедорожника Tank 500 в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». На нашем рынке автомобиль станет конкурентом модели Toyota Land Cruiser 200.

Фото: Tank Tank

Длина модели составляет 5070 мм, ширина — 1934 мм, высота — 1905 мм. Колесная база равна 2850 мм, а дорожный просвет — 224 мм. Углы въезда и съезда составляют 29,6 и 24 градуса соответственно.

В Китае Tank 500 продается с 3,0-литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом мощностью 354 л.с., 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

У себя на родине Tank 500 стоит от 335 до 395 тыс. юаней, что эквивалентно 3-3,54 млн руб. по текущему курсу.