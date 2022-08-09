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1 час назад

Новости автомира: москвичи не могут купить «антикризисную» Lada Niva. Автомобилей нет

Motor.ru

В Москве оказалось невозможно купить упрощенную версию Lada Niva без подушек безопасности и антиблокировочной системы. Сразу в нескольких крупных дилерских центрах потенциальным покупателям отказали, сославшись на то, что автомобилей нет в наличии. Некоторые дилеры говорили, что к ним еще не успели привезти партию упрощенных внедорожников. Другие ссылались на то, что все автомобили уже раскупили и производитель не успел привезти новую партию. Лишь в одном салоне машина оказалась в наличии, однако стоила она ощутимо дороже рекомендованной розничной цены.

Москвичи не могут купить «антикризисную» Lada Niva
Фото: © Центральная СТО© Центральная СТО

Менеджеры дилерских центров обещали, что автомобили приедут в шоу-румы уже в ближайшее время и обещали перезвонить, как только партия прибудет. Только с четвертой попытки удалось найти автомобиль в наличии, однако менеджер сразу сказал, что стоимость будет не менее 800 тысяч рублей, а финальную сумму он обещал озвучить «у капота».

Зато в Московской области проблем с наличием автомобилей нет — менеджер дилерского центра сказал, что можно приехать в любой день и купить автомобиль. Правда, стоимость будет немного выше рекомендованной розничной — 808 500 рублей вместо 796 500 рублей.

Стоимость «антикризисной» Lada Niva раскрыли еще в конце июля. На конвейер автомобиль встал еще 13 июля и с конца июля партии машин начали отправлять в дилерские центры.

Автоновости,Lada,
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