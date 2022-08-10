Россияне в 2022 году нарушили ПДД на 60 миллиардов рублей

В России быстрыми темпами растет количество штрафов за нарушения правил дорожного движения. По итогам первого полугодия против россиян было возбуждено 90,2 миллиона таких административных дел, что на 19,6 процента больше, чем за январь-июнь 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД). Количество штрафов растет уже четыре года подряд, а эксперты связывают это с усовершенствованием и распространением дорожных камер.

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Сумма штрафов, выписанных россиянам за полгода составила 61,9 миллиарда рублей. Из них оплачено (в том числе с 50-процентной скидкой) 29,4 миллиарда. Почти на четверть (на 24,4 процента) выросло число штрафов с камер — до 79,6 миллиона. Сотрудники ГИБДД, напротив, штрафуют реже на 7,1 процента: они оформили 10,6 миллиона постановлений.

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На 4,2 процента реже стали ловить за рулем нетрезвых россиян: за январь-июнь было задержано 148,9 тысяч таких водителей. А вот водителей в состоянии наркотического опьянения, напротив, стало больше на 3,7 процента (10,3 тысячи).

Рост числа штрафов эксперты объясняют установкой все новых камер на дорогах, а также расширением их функционала: теперь они штрафуют не только за превышение скорости и проезд, но и за проезд на «красный», а также непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. То есть водители, и раньше совершавшие такие нарушения, теперь чаще «попадаются». Сейчас на дорогах работает более 23,4 тысячи камер.

Почти в три раза выросло количество штрафов, выписанных самокатчикам и другим водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ). Само число таких постановлений пока невелико (34 тысячи), однако статистика аварийности тревожная: по итогам полугодия число аварий с такими устройствами почти утроилось, а количество их жертв — удвоилось.