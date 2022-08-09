Новый Audi Q9 появится через три года

В июле 2022 года в Китае дебютировал новый Audi Q6 , который несмотря на название является самым крупным кроссовером в линейке автопроизводителя. Ещё один крупный рынок для Audi - Соединённые Штаты, для которого немцы готовят новый флагман.

Audi Q9 появится в 2025 году и, возможно, будет последней новой моделью марки с двигателем внутреннего сгорания, так как с 2026 года автопроизводитель отказывается от машин с ДВС. Вероятно, разработка Q9 ведётся с прицелом, в том числе, и на применение чисто электрической силовой установки - это было бы логично, учитывая, что у Mercedes есть EQS.