Новый Audi Q9 появится через три года

В июле 2022 года в Китае дебютировал новый Audi Q6, который несмотря на название является самым крупным кроссовером в линейке автопроизводителя. Ещё один крупный рынок для Audi - Соединённые Штаты, для которого немцы готовят новый флагман.
Automotive News пишет, что дилеры проинформированы о появлении Audi Q9 - новом трёхрядном SUV, который станет ответом на предложения конкурентов: BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.
Audi Q9 появится в 2025 году и, возможно, будет последней новой моделью марки с двигателем внутреннего сгорания, так как с 2026 года автопроизводитель отказывается от машин с ДВС. Вероятно, разработка Q9 ведётся с прицелом, в том числе, и на применение чисто электрической силовой установки - это было бы логично, учитывая, что у Mercedes есть EQS.
Прототипы Audi Q9 проходят дорожные испытания с осени 2021 года.
Ранее "РГ" писала, что в ближайшие годы модельный ряд Audi ждёт ревизия: компания откажется от доступных моделей.