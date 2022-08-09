Появились новые подробности об электрическом пикапе Geely

Бренд Radar, принадлежащий китайской компании Geely, раскрыл характеристики своей первой модели — электрического пикапа RD6. Грузовичок получил силовую установку мощностью 272 лошадиные силы и батарею емкостью 85,9 киловатт-часа, которая позволит проезжать без подзарядки больше 600 километров. В основе RD6 лежит новая платформа SEA, а по размерам автомобиль сопоставим с Toyota Hilux или Isuzu D-Max. Позднее в линейку добавятся и другие модели Radar.

Холдинг Geely запустил бренд Radar в июле этого года и тогда же показал его первую модель — электрический пикап RD6. Это грузовичок для активного отдыха, адресованный жителям крупных городов и построенный на платформе SEA от Zeekr 001 и smart #1.

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По размерам RD6 сопоставим с пикапами Toyota Hilux или Isuzu D-Max. Модель предложат с двухрядной кабиной и грузовой платформой длиной 1525 миллиметров, а его паспортная грузоподъемность составит 755 килограммов.

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Autohome

В кузове электрокара установлены четыре розетки на 220 вольт. От них можно запитать любые бытовые приборы — от чайника до кондиционера и электрического гриля. Максимальная выходная мощность — шесть киловатт. Для размещения походного скарба предусмотрены герметичные отсеки под капотом (70 литров) и под задними сиденьями (48 литров). При этом передняя панель и центральная консоль заимствованы у внедорожника Geely HaoYue.

Силовая установка пока будет одна: задний электромотор на 272 лошадиные силы и тяговая батарея емкостью 85,9 киловатт-часа с рабочим напряжением 352 вольта. По неподтвержденной информации, до «сотни» пикап разгоняется примерно за шесть секунд, а дальность хода на одной зарядке превышает 600 километров. Позднее в гамме могут появиться и более мощные версии, но пока о них ничего не сообщается.

Зато известно, что для RD6 подготовлена широкая линейка аксессуаров. Помимо фирменных досок для серфинга, в неё войдут жесткая крышка грузовой платформы, мини-холодильник и радиоприемник. В Китае продажи электрокара начнутся до конца этого года, но цены пока не объявлены.