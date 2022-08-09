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2 часа назад

Новости автомира: Китай стал мировым лидером по продажам электрокаров из-за их дешевизны

Российская Газета

Редакция портала Elements изучила статистику продаж электрокаров в мире за последние десять лет. Объёмы реализации автомобилей "на батарейках" выросли с 55,4 тысячи единиц в 2011 году до 8,6 млн в прошлом. Лидером по количеству проданных "электричек" является Китай.

Китай завоевывает мир дешевыми электрокарами
Фото: Wuling MotorsWuling Motors

В прошлом году более половины - 51,7% - от глобальных продаж пришлось на рынок Поднебесной: китайцы купили более 3,5 млн машин. Второе место с колоссальным отрывом заняла Германия, где продали 696 тысяч электрокаров (10,2%), на третьей позиции - США с результатом 631 тысяча (9.3%) "зелёных" авто.

Эксперты объясняют лидерство Китая привлекательными ценами на электрокары: они в среднем всего на 10% выше, чем на аналоги с ДВС, в то время как в остальном мире разница в стоимости доходит до 50%. Такое ценообразование возможно благодаря расположению в КНР большого количества заводов-изготовителей аккумуляторов и других комплектующих.

Самым продаваемым электрокаром в мире на протяжении последних лет является Tesla Model Y. Илон Маск считает, что уже в 2023 году Model Y станет самым продаваемым авто, лишив этого звания Toyota Corolla.

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