Китай завоевывает мир дешевыми электрокарами

Редакция портала Elements изучила статистику продаж электрокаров в мире за последние десять лет. Объёмы реализации автомобилей "на батарейках" выросли с 55,4 тысячи единиц в 2011 году до 8,6 млн в прошлом. Лидером по количеству проданных "электричек" является Китай.

Фото: Wuling Motors Wuling Motors

В прошлом году более половины - 51,7% - от глобальных продаж пришлось на рынок Поднебесной: китайцы купили более 3,5 млн машин. Второе место с колоссальным отрывом заняла Германия, где продали 696 тысяч электрокаров (10,2%), на третьей позиции - США с результатом 631 тысяча (9.3%) "зелёных" авто.

Эксперты объясняют лидерство Китая привлекательными ценами на электрокары: они в среднем всего на 10% выше, чем на аналоги с ДВС, в то время как в остальном мире разница в стоимости доходит до 50%. Такое ценообразование возможно благодаря расположению в КНР большого количества заводов-изготовителей аккумуляторов и других комплектующих.