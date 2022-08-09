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1 час назад

Выезжающие из Крыма образовали затор

Елена Прошина

На выезде из полуострова Крым образовалась большая автомобильная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщают, что пробка начинается задолго до Крымского моста. Кроме того, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторы образовались на дорогах в сторону Симферополя и Евпатории. РИА «Новости. Крым» также сообщает о серьёзных пробках в Сакском районе, которые появились после того, как проезд в поселок Новофедоровка был временно закрыт.

Уточняется, что движение в самом городе и на подъездах к нему почти полностью парализовано, скорость на участках минимальная.

Напомним, что ранее на военном аэродроме в поселке Новофедоровка произошло ЧП. Согласно заявлению Минобороны РФ, несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на территории аэродрома Саки. Пострадали пять человек, в их числе один ребёнок.

Автоновости,Видео,Минобороны России,
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