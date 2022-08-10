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2 часа назад

Новости автомира: у 250 тысяч Kia Optima может отвалиться потолок

Motor.ruиещё 1

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о готовящемся отзыве автомобилей Kia. Он затрагивает 257 998 экземпляров Optima, произведенных на заводе Kia в Джорджии с 12 августа 2011 года по 27 сентября 2013 года. На указанных машинах при ДТП может отвалиться ненадежно закрепленный потолок, и травмировать водителя и пассажиров. Пока известно только об одном таком инциденте.

У 250 тысяч Kia Optima может отвалиться потолок
Фото: © Kia© Kia

Впервые о проблеме стало известно еще весной этого года. Юридический отдел американского представительства Kia получил иск от владельца 10-летней Optima. Мужчина попал в ДТП, а когда сработали боковые подушки безопасности, на него свалился элемент конструкции потолка и травмировал.

В Kia изучили ситуацию и пришли к выводу, что панель на потолке действительно закреплена ненадлежащим образом, причем этот дефект носит не единичный, а массовый характер. Во избежание других судебных исков компания решила отозвать всю партию машин того периода, произведенных в Джорджии, — их оказалось более 250 тысяч штук.

Отзыв стартует 26 сентября. Традиционно дилеры предупредят владельцев о необходимости посетить сервисный центр для проверки и бесплатного ремонта.

Автоновости,Kia Optima,Kia,
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