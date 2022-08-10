Toyota выкупает у клиентов новые электровнедорожники bZ4X

«Конечно в целом ситуация форс-мажорная, даже по меркам любого автопроизводителя, а уж с учетом того, что это Toyota, она, наверное, вдвойне форс-мажорная. У Toyota на самом деле был крупный случай отзывных компаний на сотню тысяч автомобилей из-за неисправных подушек безопасности, но тогда все-таки это не так было значительно, потому что неисправности были у самих блоков подушки, которые поставлял сторонний поставщик. Но история с отваливающимися колесами, и самое главное, что компания в пресс-релизе пишет, что она даже не знает, почему они отваливаются, в общем, это такая, наверное, поворотная история для имиджа бренда Toyota, после которой тяжело будет вернуться к прежним значениям самого надежного автомобиля в мире.