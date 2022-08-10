Toyota выкупает у клиентов новые электровнедорожники bZ4X

Продажи новинки стартовали в апреле, и за это время производитель так и не смог понять причину того, почему у автомобиля во время движения отваливаются колеса. Насколько серьезно эта ситуация скажется на репутации Toyota?
Toyota просит своих клиентов вернуть новые электрические внедорожники bZ4X. У автомобилей во время движения сами по себе отваливаются колеса. Продажи bZ4X стартовали в апреле. За это время было продано всего 260 внедорожников. Часть клиентов оформила заказ, но еще не получила машину. За это время Toyota так и не разобралась, в чем проблема — есть предположение, что в креплениях колес внедорожника. Теперь концерн в рассылке своим клиентам предлагает выкупить автомобиль обратно. Иногда концерны отзывают партии автомобилей, чтобы исправить какую-то критическую неполадку — это обычная практика. Toyota же устраивает именно «байбэк» — случай очень редкий, и свидетельствует он не в пользу японцев, отмечает автоэксперт Артем Бобцов:
«Конечно в целом ситуация форс-мажорная, даже по меркам любого автопроизводителя, а уж с учетом того, что это Toyota, она, наверное, вдвойне форс-мажорная. У Toyota на самом деле был крупный случай отзывных компаний на сотню тысяч автомобилей из-за неисправных подушек безопасности, но тогда все-таки это не так было значительно, потому что неисправности были у самих блоков подушки, которые поставлял сторонний поставщик. Но история с отваливающимися колесами, и самое главное, что компания в пресс-релизе пишет, что она даже не знает, почему они отваливаются, в общем, это такая, наверное, поворотная история для имиджа бренда Toyota, после которой тяжело будет вернуться к прежним значениям самого надежного автомобиля в мире.
Ситуация, когда сам производитель не понимает, почему колеса отваливаются, он не может даже провести никакую отзывную компанию, чтобы клиенты приехали и неисправность устранили. Ну и действительно, если дело обстоит так, как описано в пресс-релизе компании, колеса просто буквально сами отваливаются на ходу, то предполагаю, что тут речь о каком-то серьезном ремонте может идти. И с учетом того, что ситуация такая неординарная и сложная, и владельцев не очень много, там порядка 250-260 машин успело продаться, конечно, обратный выкуп автомобиля — это наиболее разумный шаг.
Попытаться эту проблему заглушить, что называется, в зачатке — выкупить эти машины, прекратить продажи новых и отгрузы клиентам, и сидеть спокойно в лабораториях на заводе, разбираться с конструктивными причинами, почему вообще такое произошло, и как такое вообще могло получиться».
Если покупатель внедорожника решит оставить автомобиль себе, Toyota продлит срок гарантии на время, которое займет устранение проблемы. Еще один вариант — Toyota предлагает бесплатно предоставить клиенту другой автомобиль. bZ4X почти идентичен другой модели, Subaru Solterra — производители разрабатывали машины совместно. Модель от Subaru еще не поступила в продажу.
В прошлом году «байбэк» своих автомобилей проводила Chevrolet. У ее модели Bolt внезапно загорался аккумулятор. В компании решили проблему и бесплатно заменили батареи всем желающим.