Культовый багги превратят в электрокар: он будет дальнобойнее Kia EV6

Компания Meyers известна багги Manx, который выпускался 60-70 годах прошлого века и базировался на платформе оригинального Volkswagen Beetle. В 2000 году производство культовых багги перезапустили, а теперь модель решили осовременить: заменить двигатель внутреннего сгорания на электрическую силовую установку. От «тележки» Beetle фирма отказалась в пользу алюминиевого монокока. Но главная особенность электрического багги в версии 2.0 – внушительный запас хода в 482 километра. Это больше, чем у недавнего Kia EV6, который проезжает 410 километров без подзарядки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Некоторые характеристики будущего электробагги уже известны. Так, например, заявлены система рекуперации энергии, система быстрой зарядки, независимая подвеска, электроусилитель руля и два варианта батареи на выбор, емкостью 20 и 40 киловатт-часов. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 241 до 482 километров.

В движение Manx 2.0 будет приводить двухмоторная силовая установка, причем оба электродвигателя установят на задней оси. Совокупная отдача двух моторов составит 202 лошадиные силы и 325 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час багги будет разгоняться менее чем за пять секунд.

Что касается других параметров, то длина Meyers Manx составит около двух метров, а масса – 750 килограммов, то есть он окажется на 200 килограммов тяжелее оригинальной модели.