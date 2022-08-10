В России службы такси обяжут составлять рейтинги водителей

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси обяжут составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Эта и другие поправки в законопроект "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси" разработали в Государственной думе, пишут "Известия".

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Авторами соответствующих поправок выступили первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Как рассказала в беседе с изданием Лантратова, ряд служб такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Однако, как указала она, это не прописано в законодательстве.

"Пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания", — отметила депутат.

Еще одна поправка предусматривает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Закон, запрещающий таким гражданам работать в такси, приняли в мае 2022 года.

Однако тогда это распространялось на водителей такси, которые работают по трудовому договору. Теперь же поправка предъявляет те же требования к водителю легкового такси, не работающего по найму, то есть ИП или самозанятым. По словам Лантратовой, важно ликвидировать правовой пробел в вопросе перевозки водителями с судимостью, особенно если речь идет об осужденных за педофилию. Она заявила, что некоторые, прикрывшись ИП, могут осуществлять перевозку детей. В июле текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси".