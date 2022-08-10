В Госдуме РФ предложили ввести льготы на ввоз авто из-за границы

Государственная дума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. В случае одобрения проекта, новый порядок растаможки авто вступит в силу с 1 января 2023 года.

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«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в тексте законопроекта, передают «Известия». Если инициатива будет одобрена, то новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года.

Законопроект предполагает, что льготы смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Однако уточняется, что льготная растаможка будет доступна лишь один раз.