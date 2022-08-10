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1 час назад

Новости автомира: в России могут ввести льготную растаможку машин. Но не для всех

Motor.ruиещё 2

В Госдуме разработан законопроект, в котором прописан льготный порядок ввоза автомобилей из-за рубежа. А именно, с последующей компенсацией половины суммы, уплаченной в виде таможенной пошлины, за счет федерального бюджета. Однако воспользоваться льготой смогут только определенные категории граждан и только один раз, а действовать поблажка будет 12 месяцев с 1 января 2023 года, если срок не продлит правительство.

В России могут ввести льготную растаможку машин
Фото: © Motor.ru© Motor.ru

Право вернуть половину уплаченной пошлины получат родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий — в том числе участники спецоперации. Воспользоваться льготой они смогут только один раз.

В пояснительно записке к законопроекту говорится, что многодетным семьям стало сложно искать подходящий транспорт: в России машины с шестью и более местами, имеющие необходимое для детей оборудование, не производят. При этом таможенные пошлины на ввоз иногда превышают 50 процентов.

Депутаты указали на аналогичную практику в Белоруссии, где инвалиды и многодетные семьи могут получить ту же 50-процентную льготу. Кроме этого, компенсация на ввоз новых и подержанных автомобилей поможет снизить их стоимость, уверены авторы проекта.

Сейчас проект направлен в правительство и ожидает получения отзыва. В ФАС проект пока не видели, а некоторые эксперты опасаются, что он станет почвой для злоупотреблений — в 90-х похожие льготы использовали для «серых» схем ввоза автомобилей.

Вопрос о льготной растаможке и даже полной отмене пошлин поднимается в России не впервые. В июне депутаты в очередной раз предложили сделать ввоз бесплатным, отметив, что даже временная поблажка поможет справиться с дефицитом автомобилей и ростом цен.

Автоновости,Госдума,
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