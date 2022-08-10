«Упростить»: ГИБДД готовит сюрприз водителям

Общественники предложили ГИБДД упростить обжалование штрафов, которые выписывают в автоматическом режиме через дорожные камеры.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

В частности, дать водителям возможность делать это по месту жительства. «Сейчас системы массовых отмен штрафов нет. Даже если установлено, что комплекс на дороге работал неправильно, каждый водитель должен сам разбираться в ситуации, – отметил член Общественной палаты Александр Холодов. – Подать претензию можно через портал «Госуслуги», но если нарушение зафиксировали в другом регионе, придется ехать туда, чтобы защитить свои права».

С 1 сентября 2021 г. из ПДД исключили знак «Фотовидеофиксация», введя вместо него знак с аналогичным названием и таким же изображением, но с другим функционалом. Старый знак устанавливали перед всеми камерами на дорогах, а новый – информирует о том, что фиксация нарушений производится на данном участке дороги. То есть теперь водитель увидит его один раз, при въезде в населенный пункт.

По мнению общественников, сейчас не хватает дорожных знаков, которые бы предупреждали водителей о контроле за движением – их должно быть раз в 50 больше.

Ранее СМИ сообщали о новых штрафах, которые стали получать россияне. Речь идет о наказании, которое приходится нести тем водителям, кто не просто разговаривает по телефону во время движения, а держит гаджет в руках.