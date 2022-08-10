«Упростить»: ГИБДД готовит сюрприз водителям

Общественники предложили ГИБДД упростить обжалование штрафов, которые выписывают в автоматическом режиме через дорожные камеры.
В частности, дать водителям возможность делать это по месту жительства. «Сейчас системы массовых отмен штрафов нет. Даже если установлено, что комплекс на дороге работал неправильно, каждый водитель должен сам разбираться в ситуации, – отметил член Общественной палаты Александр Холодов. – Подать претензию можно через портал «Госуслуги», но если нарушение зафиксировали в другом регионе, придется ехать туда, чтобы защитить свои права».
С 1 сентября 2021 г. из ПДД исключили знак «Фотовидеофиксация», введя вместо него знак с аналогичным названием и таким же изображением, но с другим функционалом. Старый знак устанавливали перед всеми камерами на дорогах, а новый – информирует о том, что фиксация нарушений производится на данном участке дороги. То есть теперь водитель увидит его один раз, при въезде в населенный пункт.
По мнению общественников, сейчас не хватает дорожных знаков, которые бы предупреждали водителей о контроле за движением – их должно быть раз в 50 больше.
Ранее СМИ сообщали о новых штрафах, которые стали получать россияне. Речь идет о наказании, которое приходится нести тем водителям, кто не просто разговаривает по телефону во время движения, а держит гаджет в руках.
Так, согласно данным российских СМИ, получить санкцию можно за любое использование смартфона, которое способно отвлечь водителя от контроля за дорожной обстановкой. Размер наказания может достигать 1,5 тыс. руб. Как правило, под такие нарушения, как использование во время движения телефона без системы «свободные руки», подпадает целый ряд действий. Например, это может быть отправка голосового сообщения или же настройка навигатора во время движения авто.