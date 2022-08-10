Lada Niva Travel не будут упрощать

Новая Lada Niva Travel, успешно запущенная в начале 2021 года и отправленная в простой в связи с отсутствием комплектующих в 2022-м, наконец-то готова вернуться в строй.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", ситуация с комплектующими на заводе относительно стабилизировалась, что позволит возобновить выпуск Lada Niva Travel с 18 августа. Второй хорошей новостью является тот факт, что внедорожник, с большой долей вероятности, не получит "антисанкционную" версию, лишённую опций комфорта и безопасности.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ начал комплектовать Lada китайскими блоками антиблокировочной системы тормозов, с 1 августа Granta и Niva Legend вновь начали комплектовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС".