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2 часа назад

Новости автомира: Lada Niva Travel появится в производстве через неделю. Ее не будут упрощать

Российская Газета

Новая Lada Niva Travel, успешно запущенная в начале 2021 года и отправленная в простой в связи с отсутствием комплектующих в 2022-м, наконец-то готова вернуться в строй.

Lada Niva Travel не будут упрощать
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

По информации группы "Нетипичный АвтоВАЗ", ситуация с комплектующими на заводе относительно стабилизировалась, что позволит возобновить выпуск Lada Niva Travel с 18 августа. Второй хорошей новостью является тот факт, что внедорожник, с большой долей вероятности, не получит "антисанкционную" версию, лишённую опций комфорта и безопасности.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ начал комплектовать Lada китайскими блоками антиблокировочной системы тормозов, с 1 августа Granta и Niva Legend вновь начали комплектовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС".

Выпуск Lada Vesta не возобновится ранее марта 2023 года: АвтоВАЗ готовится к переносу производства из Ижевска в Тольятти, а освободившиеся мощности в Удмуртии будут использованы для электрического Lada Largus.

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