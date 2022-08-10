В Китае показали серийную "электричку" мощностью 578 л.с.

В Китае представили серийный Avatr 11. Это произошло примерно через 10 месяцев после того, как марка впервые представила модель в ноябре прошлого года.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Avatr 11, созданный совместным предприятием Changan Automobile, поставщиком литий-ионных батарей CATL и Huawei, базируется на платформе EP1 и имеет длину 4 880 мм, ширину 1 970 мм и высоту 1 601 мм, а также колесную базу 2 975 мм.

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Силовая установка: В движение Avatr 11 приводится парой электродвигателей, которые в сумме производят 578 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Электромоторы были разработаны компанией Huawei: мощность переднего составляет 265 лошадиных сил, а заднего — 313 л.с. Эти двигатели получают энергию от аккумуляторной батареи емкостью 90,38 кВт ч в стандартной комплектации или 116,79 кВт ч в топовой комплектации.

Carakoom

К цифрам: Avatr утверждает, что 11-я модель может разгоняться до 100 км/ч с места за 3,98 секунды и развивать максимальную скорость 200 км/ч (ограничена электроникой).

Варианты, оснащенные батареей емкостью 90,38 кВт ч, способны проехать 555 км по китайскому циклу испытаний, а модели с батареей емкостью 116,79 кВт ч — 680 км.

Кроссовер поддерживает зарядку мощностью 240 кВт, что означает, что 200 км запаса хода можно добавить всего за 10 минут.

Carakoom

Оснащение: Avatr 11 получил множество впечатляющих технологий. Например, он оснащен сложной интеллектуальной системой автопилота, включающей 34 различных датчика, в том числе 3 лидара.

Среди ключевых функций — система помощи при смене полосы движения, распознавание светофоров и обнаружение пешеходов.

Carakoom

Салон: Покупатели смогут приобрести Avatr 11 в четырехместном или пятиместном исполнении. Обе модели получат 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 15,6-дюймовым экраном и 10,25-дюймовый дисплей для переднего пассажира.

Также имеются две беспроводные зарядные панели и аудиосистема с 14 динамиками, оснащенная системой подавления дорожного шума и системой активного улучшения звука.