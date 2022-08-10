Топ-10 самых быстрых автомобилей для дорог общего пользования

Производители автомобилей постоянно соревнуются между собой и стараются построить машину лучше, комфортнее, мощнее и быстрее, чем у конкурентов. На сегодняшний день некоторые производители продолжают устанавливать рекорды. Журнал «За рулем составил рейтинг» самых быстрых автомобилей для дорог общего пользования.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Так, десятое место занимает гиперкар Bugatti Divo. Его максимальная скорость достигает 380 километров в час, а мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил. Рабочий объем мощного мотора составляет 8 литров.

Девятое место в рейтинге самых быстрых гиперкаров досталось 1600-сильному Bugatti Centodeici. Он настолько быстрый, что максимальную скорость пришлось ограничивать на отметке 380 км/ч.

На восьмой строчке рейтинга самых быстрых автомобилей разместился британский Aston Martin Valkyrie с двигателем рабочим объемом 6,5 литра мощностью 1115 лошадиных сил он способен разогнаться до 402 километров в час.

На седьмой позиции рейтинга находится McLaren Speedtail, чей мотор развивает мощность 1070 лошадиных сил, а максимальная скорость — 403 км/ч.

Шестое место принадлежит шведскому гиперкару Koenigsegg Regera, который также развивает максимальную скорость 403 км/ч. Мощность пятилитрового двигателя — 1500 лошадиных сил.

Открывает ТОП-5 самых быстрых автомобилей гиперкар Czinger 21C. При объеме двигателя всего 2,88 литра его мощность составляет 1250 лошадиных сил, а максимальная скорость гиперкара достигает 405 км/ч.

Четвертая позиция у гиперкара Rimac Nevera с максимальной скоростью 412 км/ч. Мощность двигателя — 1914 лошадиных сил.

Третье место у модели Bugatti Chiron, двигатель которого развивает 1500 лошадиных сил, Максимальная скорость гиперкара — 420 км/ч.

Второю строчку удерживает Bugatti Chiron Super Sport с максимальной скоростью 440 км/ч.