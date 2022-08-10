Топ-10 самых быстрых автомобилей для дорог общего пользования

Производители автомобилей постоянно соревнуются между собой и стараются построить машину лучше, комфортнее, мощнее и быстрее, чем у конкурентов. На сегодняшний день некоторые производители продолжают устанавливать рекорды. Журнал «За рулем составил рейтинг» самых быстрых автомобилей для дорог общего пользования.
Так, десятое место занимает гиперкар Bugatti Divo. Его максимальная скорость достигает 380 километров в час, а мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил. Рабочий объем мощного мотора составляет 8 литров.
Девятое место в рейтинге самых быстрых гиперкаров досталось 1600-сильному Bugatti Centodeici. Он настолько быстрый, что максимальную скорость пришлось ограничивать на отметке 380 км/ч.
На восьмой строчке рейтинга самых быстрых автомобилей разместился британский Aston Martin Valkyrie с двигателем рабочим объемом 6,5 литра мощностью 1115 лошадиных сил он способен разогнаться до 402 километров в час.
На седьмой позиции рейтинга находится McLaren Speedtail, чей мотор развивает мощность 1070 лошадиных сил, а максимальная скорость — 403 км/ч.
Шестое место принадлежит шведскому гиперкару Koenigsegg Regera, который также развивает максимальную скорость 403 км/ч. Мощность пятилитрового двигателя — 1500 лошадиных сил.
Открывает ТОП-5 самых быстрых автомобилей гиперкар Czinger 21C. При объеме двигателя всего 2,88 литра его мощность составляет 1250 лошадиных сил, а максимальная скорость гиперкара достигает 405 км/ч.
Четвертая позиция у гиперкара Rimac Nevera с максимальной скоростью 412 км/ч. Мощность двигателя — 1914 лошадиных сил.
Третье место у модели Bugatti Chiron, двигатель которого развивает 1500 лошадиных сил, Максимальная скорость гиперкара — 420 км/ч.
Второю строчку удерживает Bugatti Chiron Super Sport с максимальной скоростью 440 км/ч.
Лидером рейтинга стал американский гиперкар SSC Tuatara, чья максимальная скорость достигает 475 километров в час.