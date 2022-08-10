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1 час назад

Новости автомира: Geely готовит два новых электрокара Geometry с операционкой Huawei

Motor.ru

Появилась первая информация о двух будущих электрокарах Geely, которых называют преемниками Geometry A и Geometry C. К дебюту готовятся модели G6 и M6, в разработке которых поучаствовал IT-гигант Huawei – оба автомобиля получили его операционную систему Harmony OS, которая открывает доступ к магазину приложений, видеозвонкам и голосовому ассистенту. Уже известны некоторые технические характеристики.

Geely готовит два новых электрокара Geometry с операционкой Huawei
Фото: © Geely© Geely

G6 и M6 представляют собой седан и хэтчбек с электрической силовой установкой. По габаритам они сравнимы с Geometry A и C, но отличаются более современными дизайном и необычной расцветкой (например, в палитру добавили пастельно-розовый оттенок). В числе стилистических особенностей – более узкая оптика и светодиодная полоса, соединяющая передние фары, а также светящийся логотип Geely.

Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на Министерство промышленности КНР сообщает, что обе новинки получат электромотор мощностью 204 лошадиные силы и литий-ионную батарею фирмы CATL, емкость которой не уточняется. Заявленный запас хода – 600 километров, то есть как у Geometry A и C с топовым аккумулятором на 70 киловатт-часов.

Электромобили Geometry ждали и в России. Предполагалось, что модели будут поставлять из соседней Республики Беларусь. Однако массово машины возить так и не начали, хотя некоторое количество электромобилей все же добралось до нашего рынка.

Автоновости,Geely,
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