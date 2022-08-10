Какие машины бесполезно восстанавливать после ДТП

Страховщики назвали машины, которые стало экономически нецелесообразно восстанавливать после ДТП. Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan - так выглядит тройка лидеров автомобилей. Впервые "пьедестал" покинул ВАЗ, такие данные представили специалисты "АльфаСтрахование" по итогам анализа страховых случаев по каско за первое полугодие 2022 года.
Рост цен на оригинальные запчасти, сложности с их поставкой привели к тому, что размера страхового покрытия не хватает для того, чтобы отремонтировать машину. При легком ущербе сумма превышает 75 процентов покрытия и машина признается тотально уничтоженной.
Возглавляет список таких авто Volkswagen Polo. В 4% случаев эту модель было невыгодно восстанавливать после ДТП. В первом полугодии прошлого года лидером была Kia Rio (4,3%). Чаще стали признаваться "тоталем" Hyundai Solaris - 3,8% против 3,3%.
Снизилось количество "тотальных" ДТП с Kia Rio и Skoda Rapid. Если Kia лидировала по итогам 2021 года, то в первом полугодии 2022 года она занимает 7 место (2,7% в сравнении с 4,32% в прошлом году).
Во втором квартале текущего года в рейтинг в сравнении с аналогичным периодом прошлого попали автомобили BMW. Также в списке появились автомобили марок Ford и Mitsubishi.
- Стоимость ремонта растет, поэтому производить его иногда становится экономически невыгодно. Тогда мы признаем нецелесообразность восстановления автомобиля и урегулируем страховой случай на условиях полной гибели. При этом мы видим, что ситуация с запчастями на иностранные автомобили сейчас некритическая, детали есть и восстанавливается логистика по доставке их в Россию. Также налаживается взаимодействие с альтернативными рынками запчастей", - отметил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.
Средняя сумма выплаты за тотальные ДТП в первом полугодии 2022 года составила почти 1,6 млн рублей. Максимальная - чуть больше 15,2 млн.
Какие машины чаще всего признаются тотальными:
Volkswagen Polo - 4,07%,
Hyundai Solaris - 3,83%,
Renault Logan/SR - 3,46%,
Skoda Rapid - 3,09%,
ВАЗ/Lada 2190/Granta - 2,84%,
Kia Rio - 2,72%,
Volkswagen Tiguan - 2,35%,
Renault Duster - 2,22%,
ВАЗ/Lada Largus - 2,1%,
Mitsubishi Outlander - 1,98%.