Какие машины бесполезно восстанавливать после ДТП

Страховщики назвали машины, которые стало экономически нецелесообразно восстанавливать после ДТП. Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan - так выглядит тройка лидеров автомобилей. Впервые "пьедестал" покинул ВАЗ, такие данные представили специалисты "АльфаСтрахование" по итогам анализа страховых случаев по каско за первое полугодие 2022 года.

Фото: УМВД России по г. Севастополю/ ТАСС УМВД России по г. Севастополю/ ТАСС

Рост цен на оригинальные запчасти, сложности с их поставкой привели к тому, что размера страхового покрытия не хватает для того, чтобы отремонтировать машину. При легком ущербе сумма превышает 75 процентов покрытия и машина признается тотально уничтоженной.

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Возглавляет список таких авто Volkswagen Polo. В 4% случаев эту модель было невыгодно восстанавливать после ДТП. В первом полугодии прошлого года лидером была Kia Rio (4,3%). Чаще стали признаваться "тоталем" Hyundai Solaris - 3,8% против 3,3%.

Снизилось количество "тотальных" ДТП с Kia Rio и Skoda Rapid. Если Kia лидировала по итогам 2021 года, то в первом полугодии 2022 года она занимает 7 место (2,7% в сравнении с 4,32% в прошлом году).

Во втором квартале текущего года в рейтинг в сравнении с аналогичным периодом прошлого попали автомобили BMW. Также в списке появились автомобили марок Ford и Mitsubishi.

- Стоимость ремонта растет, поэтому производить его иногда становится экономически невыгодно. Тогда мы признаем нецелесообразность восстановления автомобиля и урегулируем страховой случай на условиях полной гибели. При этом мы видим, что ситуация с запчастями на иностранные автомобили сейчас некритическая, детали есть и восстанавливается логистика по доставке их в Россию. Также налаживается взаимодействие с альтернативными рынками запчастей", - отметил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.

Средняя сумма выплаты за тотальные ДТП в первом полугодии 2022 года составила почти 1,6 млн рублей. Максимальная - чуть больше 15,2 млн.

Какие машины чаще всего признаются тотальными:

Volkswagen Polo - 4,07%,

Hyundai Solaris - 3,83%,

Renault Logan/SR - 3,46%,

Skoda Rapid - 3,09%,

ВАЗ/Lada 2190/Granta - 2,84%,