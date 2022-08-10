Названы сроки возобновления сборки Lada Vesta

Монтаж оборудования для производства Lada Vesta на площадке в Тольятти закончится к марту 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что АвтоВАЗ в результате выйдет на объем производства до 400 тыс. автомобилей в год. Последняя Vesta в Ижевске была выпущена 4 августа. Компания тогда указала на необходимость в переносе выпуска модели в Тольятти. Она это объяснила тем, что производительность завода в столице Удмуртии - 32 автомобиля в час. Этого мало для удовлетворения ожидаемого спроса.

Сборку Vesta в Ижевске заменит электрический Largus. Кроме того, на заводе будет продолжаться развитие производства комплектующих для Lada Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.