Конвейер Toyota остановили из-за вспышки коронавируса

Toyota продолжает сталкиваться с проблемами, мешающими ритмичной работе заводов. Компании, которая уже несколько месяцев не выполняет планы по объему выпуска автомобилей, пришлось остановить конвейер одного из японских заводов: одна из производственных линий завода в Цуцуми простаивала в ночь и понедельника на вторник, 9 августа, и со вторника на среду, 10 августа. Как сообщает Reuters, причиной стала вспышка Covid-19 среди рабочих.

Фото: © Toyota © Toyota

Заражение коронавирусной инфекцией выявили у 16 сотрудников производственной площадки в Цуцуми, префектура Айти. В результате компании пришлось прекратить сборку, что приведет к недовыпуску примерно 660 автомобилей.

Внеплановые остановки конвейера в Цуцуми произошли на фоне попыток Toyota увеличить количество выпускаемых автомобилей. Компания, которая собрала во втором квартале 2022 года примерно на 10 процентов машин меньше запланированного, все еще надеется выполнить план по выпуску 9,7 миллиона машин до апреля 2023 года.

Сокращение производства из-за продолжающегося дефицита деталей, подорожания сырья, и вспышек коронавируса уже привели к падению прибыли автогиганта в почти вдвое.