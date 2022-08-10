На автомобилях Lada «импортозаместят» пластик

В особой экономической зоне «Тольятти» организуют производство изделий из пластика, которые будут поставляться российским автозаводам, включая АвтоВАЗ. Как сообщает ИА «Девон» со ссылкой на Главэкспертизу, проект по строительству нового предприятия уже получил одобрение государственной экспертизы. В настоящее время проводится конкурс на строительство объектов, максимальная цена контракта составляет 242,7 миллиона рублей.

Фото: © Lada © Lada

Согласно плану, площадь нового предприятия составит 4,5 тысячи квадратных метров, и завершить строительно-монтажные работы подрядчик должен будет до конца сентября 2022 года. К 2028 году объемы производства нового завода по выпуску пластиковых комплектующих должны достигнуть пяти миллионов деталей в год. Застройщиком выступает АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», а проектную документацию подготовила компания «Эксперт-Проект».

В непосредственной близости от будущих производственных мощностей расположен главный завода АвтоВАЗа, там выпускают Granta, Niva Legend и Niva Travel, а также Largus. Весной 2023 года туда же перенесут и сборку Lada Vesta, которую до этого производили в Ижевске.

Напомним, АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой деталей из-за нарушенных логистических цепочек, западных санкций и ухода из России компании Renault.