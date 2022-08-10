"АвтоВАЗ" рассказал, когда вернется к производству Lada Niva Travel

Российская компания «АвтоВАЗ» может возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с 18 августа. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети ВКонтакте.

Фото: LADA LADA

По данным паблика, Niva Travel вернется в производство почти без упрощений. То есть у внедорожника будут подушки безопасности и система ABS. Кроме того, не исключено, что модель получит и модуль ЭРА-ГЛОНАСС

Технически внедорожник не изменится. Автомобиль будет оснащаться 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.