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49 минут назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск Lada Niva Travel с 18 августа

Газета.Ruиещё 1

Российская компания «АвтоВАЗ» может возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с 18 августа. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети ВКонтакте.

"АвтоВАЗ" рассказал, когда вернется к производству Lada Niva Travel
Фото: LADALADA

По данным паблика, Niva Travel вернется в производство почти без упрощений. То есть у внедорожника будут подушки безопасности и система ABS. Кроме того, не исключено, что модель получит и модуль ЭРА-ГЛОНАСС

Технически внедорожник не изменится. Автомобиль будет оснащаться 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 руб. с учетом программы льготного кредитования или от 796 500 руб. без ее использования.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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