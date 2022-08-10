На продажу снова выставили очень редкую Ferrari

Zagato выпустила всего девять, и это всего лишь один из двух Spyder. Базовый автомобиль 599 преодолел 10 477 километров, когда его переоборудовали в компании, и это именно то, что сегодня показывает одометр — владелец ни разу не проехал на нем после завершения работ в 2010 году.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Список обновлений, включая колеса в стиле Challenge Stradale, красные тормозные суппорты, желтый тахометр и рулевое колесо из углеродного волокна со светодиодами, также был установлен, в то время как типичный для Ferrari V12, выдающий 612 л.с., все еще остается.

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