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1 час назад

Новости автомира: Очень редкий Ferrari 599 GTZ Nibbio от Zagato снова выставили на продажу

ПроКроссовер.ру

Zagato выпустила всего девять, и это всего лишь один из двух Spyder. Базовый автомобиль 599 преодолел 10 477 километров, когда его переоборудовали в компании, и это именно то, что сегодня показывает одометр — владелец ни разу не проехал на нем после завершения работ в 2010 году.

На продажу снова выставили очень редкую Ferrari
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Список обновлений, включая колеса в стиле Challenge Stradale, красные тормозные суппорты, желтый тахометр и рулевое колесо из углеродного волокна со светодиодами, также был установлен, в то время как типичный для Ferrari V12, выдающий 612 л.с., все еще остается.

ПроКроссовер.ру

Он будет продан с молотка на аукционе Silverstone Auctions в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на следующей неделе. Оценка не была дана, но чтобы дать вам представление о том, сколько это может стоить, единственный ручной GTZ из девяти был выставлен на продажу не так давно за 1,5 миллиона долларов.

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