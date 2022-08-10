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49 минут назад

Новости автомира: в России могут ввести льготную растаможку машин

Лера Букина

В России могут ввести льготный порядок ввоза автомобилей из-за границы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный в Госдуме.

Документ предполагает предоставление возможности некоторым категориям граждан вернуть половину уплаченной таможенной пошлины. Примечательно то, что применить данную льготу более одного раза нельзя.

«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.

Возможность получить половину суммы, уплаченной за растаможку автомобилей, появится у родителей или усыновителей в многодетных семьях и ветеранов боевых действий. Правило распространяется на приобретение не только новой машины, но и подержанной.

Названы сроки возобновления сборки Lada Vesta

По словам авторов законопроекта, в настоящее время таможенные пошлины составляют 54% стоимости транспортного средства, поэтому временный порядок ввоза может стать существенной мерой поддержки для льготников.

Вместе с тем специалисты опасаются злоупотреблений. Если поправки примут, то они начнут свое действие с начала следующего года – ровно с первого числа. Действие нового порядка продлится в течение года, однако не исключено продление срока.

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