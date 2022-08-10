В России могут ввести льготный порядок ввоза автомобилей из-за границы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный в Госдуме.

Документ предполагает предоставление возможности некоторым категориям граждан вернуть половину уплаченной таможенной пошлины. Примечательно то, что применить данную льготу более одного раза нельзя.

«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.

Возможность получить половину суммы, уплаченной за растаможку автомобилей, появится у родителей или усыновителей в многодетных семьях и ветеранов боевых действий. Правило распространяется на приобретение не только новой машины, но и подержанной.

По словам авторов законопроекта, в настоящее время таможенные пошлины составляют 54% стоимости транспортного средства, поэтому временный порядок ввоза может стать существенной мерой поддержки для льготников.