Какие производители авто покинут рынок РФ до конца года

В современных условиях автомобильный рынок России продолжает сокращаться.

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За 7 месяцев этого года уровень продаж новых автомобилей в России значительно сократился. В общей сложности они упали почти на 60,5%. Это не единственная проблема, которая настигнет страну. Так, эксперты уверены, что запасов новых автомобилей не хватит даже до осени. В таких условиях первыми с рынка России уйдут премиальные марки.

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Эксперты дали собственную оценку реализации новых транспортных средств в России. Они уверены, что в списке брендов, которые первыми уйдут с рынка РФ, будут европейские компании. Аналогичной статистикой делится и Ассоциация европейского бизнеса, уже сейчас продажи автомобилей данных марок в России приостановились. К примеру, за месяц компания Jaguar продала в стране только 5 автомобилей, Volvo – 16, а Porsche – 18.

Среди марок, которые показывают не самые лучшие результаты по продажам, также оказался и Lexus. В общей сложности за месяц реализовали 19 автомобилей бренда. Opel не отличился положением - продано только 45 машин. У Jeep показатель немного выше - 60 проданных автомобилей.

Опасения вызывает не только низкий уровень продаж, но и нехватка новых автомобилей у дилеров. К примеру, на складах компании Porsche есть только 34 новых Cayenne, 11 Macan, 8 Panamera. Наиболее редкими в стране считаются электрокары Taycan. Кроме того, в России есть всего один экземпляр Cayman и один Boxster.

Эксперты отмечают, что присутствие перечисленных выше компаний в стране можно считать формальным. Они уже не получают свежие партии автомобилей. Их деятельность держится исключительно на том, что дилеры продают остатки со складов. Продажи новых машин поставлены на стоп. Дилерская сеть на данном этапе почти не поменялась. Многие компании открыто заявляют, что их запасов внутри страны хватит до конца года.